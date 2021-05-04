九河局移撥交接大型抽水機供教學用，花工校長黄鴻穎（左）、九河局長謝明昌（中）以及光復商工校長陳瑞洲（右），強調更能務實的培養學子就業職能（九河局提供／王志偉花蓮傳真）

汛期將屆，為加強花蓮防汛能力，水利署第九河川局陸續補助花蓮縣購置45部移動式抽水機，並將原本2部12英吋大型移動式抽水機贈與國立花蓮高工及國立光復商工，做為學生實習課程拆解教學用，讓學生在課業理論與實務間得以相互驗證配合，以發揮報廢財產最大剩餘價值。

2部12英吋大型移動式抽水機，雖已使用超過10年，但九河局落實汛期每個月2次、非汛期每個月1次保養維護及試運轉，有些零件才剛保養更新，保持最佳狀態，但已達退役之齡，提撥給兩所學校作為學生多元教材器具之用。

九河局長謝明昌表示，落實物盡其用及考量教育資源均衡，特別報請經濟部同意並分別接洽花蓮高工及光復工商，促成移撥交接儀式，以實際行動充實技職教育教學設備，優化學生專業實作技術能力，期許同學們未來能成為一流的柴油引擎及機電裝配及維修技術人才，也讓日後抽水機維護管理操作業務更順遂。

光復商工校長陳瑞洲表示，移撥交機的不僅是1台抽水機，也是機關及企業對教育的關心與付出，為國家社會培育更多專門的優秀人才；花蓮高工校長黃鴻穎也表示，九河局移贈抽水機，讓學校實習的設備更充足，配合業師指導及課程安排等密切結合後，更能務實的培養學子就業職能。

此外，為加強花蓮防汛能力，水利署今年陸續補助花蓮縣購置45部移動式抽水機及2000塊防汛臨時擋板，上個月第九河川局也聯合農田水利署花蓮管理處實施防汛演練，為即將來臨的颱風季節作好準備。

(中時 )