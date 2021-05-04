陸五一長假實體商超流量大增 線上消費旺盛 18:182021/05/04 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸這波五一長假帶來旺盛消費買氣。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸「2021年全國消費促進月」啟動24小時後，僅上海「五五購物節」的累計消費金額已達173億元人民幣，較同時段的年增率增長11％。同時在實體商超的買氣人氣回暖的同時，線上消費依然旺盛，統計五一長假的前兩日投遞快遞包裹件數達到接近5億件之多。 根據大陸央視財經引述國家資訊中心大數據監測顯示，觀察五一假期的前兩天，全大陸各大城市的重點商圈人流量明顯增長，其中包含長沙、深圳、南京、天津等地已超過2019年同期水準。 《基金》綠色投資 資金挹注促進低碳轉型 漢服吹復興風 推升經濟狂潮 (旺報 ) #五一長假 #實體 #商超 #線上消費 #增長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 生意掉8成 中原商圈嘆一夕成鬼城 04:102021/05/04 焦點要聞 終結連六黑 港首季經濟成長7.8％ 04:102021/05/04 全球財經 民間消費續旺 NMI連11月擴張 04:102021/05/04 財經要聞 「綠色」躍升投資主流 晉達環球環境基金深入發掘機會 16:042021/05/04 財經 河北遊樂場設備故障遊客受困半空 大陸央視：旅行安保要瞻前不能滯後 10:512021/05/04 兩岸 《興櫃股》晶瑞光黃光製程設備 估Q3前裝機 09:102021/05/04 財經 五五購物節來了 首店首發加55小時直播促線上下齊發力 15:012021/05/04 兩岸 不滿挨批讓美股變散戶賭場 羅賓漢回擊股神「投資聖言」 17:502021/05/04 財經 宣導節水及防疫 黃偉哲下營市場視察雨水貯留系統 12:542021/05/04 寶島 《集中市場》外資不賣了 台股大浪中有撐 15:242021/05/04 財經 美妝外送輕鬆買 04:102021/05/04 時尚消費 兩岸熱門新聞 大陸海軍「雙航母出巡」 外媒：回擊美軍施壓 錘鍊遠海戰力 - 兩岸 婦人由印度返香港 6次檢測後發現變種病毒 - 兩岸 秋後算帳？利君雅不獲港台續約 港府高層否認涉入 - 兩岸 外媒：中國取代美國 成為全球最大投資目的地 - 兩岸 漢服吹復興風 推升經濟狂潮 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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