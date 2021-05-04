大陸「2021年全國消費促進月」啟動24小時後，僅上海「五五購物節」的累計消費金額已達173億元人民幣，較同時段的年增率增長11％。同時在實體商超的買氣人氣回暖的同時，線上消費依然旺盛，統計五一長假的前兩日投遞快遞包裹件數達到接近5億件之多。

根據大陸央視財經引述國家資訊中心大數據監測顯示，觀察五一假期的前兩天，全大陸各大城市的重點商圈人流量明顯增長，其中包含長沙、深圳、南京、天津等地已超過2019年同期水準。

(旺報 )