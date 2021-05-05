收費地點包含北斗鎮於復興路、興農路二段、中山路二段、光復路、學府路、神社路、文苑路一段、地政路、文苑東路、光華街、中華路、中正路、民族路、三民街、停一停車場、扶輪公園停車場、河濱公園停車場、居仁兒童公園旁停車場、地政路152巷停車場等，共656格。(吳建輝攝)

像是奠安宮附近商圈，地政路、復興路、中山路等都將開始收費，消息一出當地攤商樂見其成，表示能解決長期占用車格問題。(吳建輝攝)

北斗鎮公所為了解決停車亂象問題，去年開始著手規劃路邊停車收費事宜，今公所宣布將在10日開始收費，一共規劃656格車格，像是奠安宮附近商圈，地政路、復興路、中山路等都將開始收費，消息一出當地攤商樂見其成，表示能解決長期占用車格問題。

繼彰化市、員林市、鹿港鎮及和美鎮，北斗將成為彰化第五個路邊停車格收費的鄉鎮市，北斗商圈人潮眾多，停車亂象嚴重，公所為提高鎮內停車格周轉率，以及貫徹使用者付費的公平原則，依據「彰化縣公有公共停車場收費及管理自治條例」，將在本月10日開始收費。

北斗鎮長李玄在表示，停車問題擠爆公所信箱，公所不得不採取行動，目前收費區域著重在奠安宮商圈附近街道，採無當日最高收費限制，那其他公有停車場、公園、及市區鄰近道路，則採當日最高100至40元不等，未來會持續開發更多停車空間，希望讓所有民眾、遊客都能有優質的停車環境。

李玄在說，有鄉親反映，因為鄉下婚喪喜慶會申請路權因而占用到馬路、車格，目前是朝向不收費，但盡量在3天內完成，未來將參考鄰近鄉鎮的做法，視情況進行調整，盡量給民眾方便。

彰化縣政府表示，過去交通事故有一半以上都是因路邊並排停車所致，因此縣府近年積極開辦路邊停車收費來滿足路邊停車需求，增加周轉率、解決佔用問題，部分鄉鎮市實施3、4年情況良好，接下來北斗鎮的加入，相信對交通改善能有很大的助益。

(中時 )