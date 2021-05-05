一名外送員PO文指出，收到假鈔，要其他外送員注意。（摘自臉書社團抱怨2社）

台中一名外送員日前接到一張霧峰新生路的訂單，對方訂購185元的餐點，卻聲稱在取餐地址外的塑膠袋裡有放1千元，要求他將餐點以及剩餘的錢都放回塑膠袋中，但這張千元大鈔上竟印有「魔術銀行」字樣。外送員憤而PO網，霧峰分局獲悉後，強調將主動追查，將依詐欺、偽造貨幣罪究責。

一名外送員在「抱怨２社」PO文指出，日前收到一筆185元的永和豆漿訂單，送餐地點在台中市霧峰區，對方訂餐時就備註取餐地址外有放一個黑色塑膠袋，袋中已放了1千元，聲稱自己目前不在家，要求外送員「麻煩幫我把餐點放進去還有找的錢謝謝」。

這名外送員說，對方放的紙鈔實在太假，一看就知道是假鈔，上面還印有「魔術銀行」字樣，隨即傳訊向對方反映塑膠袋中的現金是假鈔，並請對方取消訂單，沒想到對方竟還裝傻表示「真的嗎 那是我路上撿的？」，接著還說會再重新下單。

對此，轄區霧峰警分局表示，目前已主動連繫PO文者，將深入追查，如該案屬實，將依詐欺罪、偽造貨幣罪究責。

(中時 )