南韓電視台MBC出身的女主播朴信映（박신영），專業播報加上亮眼外型，讓她知名度不斷攀升，前景也備受外界看好，不過卻傳出昨（10日）肇事撞死一名50歲騎士，事發後更有民眾表示她全程待在車上，完全沒有下車探視的動作，態度可以說是相當冷血。

女主播朴信映昨（10日）疑似黃燈為了搶快通過，竟撞上紅燈準備迴轉的50歲外送員騎士，由於撞擊力道極大，對方摩托車前方與側邊全毀，騎士因此頭部重創，當場失去心跳，根據現場目擊民眾描述事發過程，朴信映在肇事後一直待在車內，完全沒有下車查看，僅透過微微打開車門了解狀況，還是周遭民眾打電話通報警方和救護車，該名騎士在救護車抵達前就已死亡。

朴信映已將社群網站關閉。（圖/朴信映IG）

朴信映事後被以交通事故處理特例法致人死亡嫌疑罪送辦，雖然與死亡騎士都不是酒駕，但仍須釐清雙方責任，她也透過經紀公司發聲，表示沒有看見該名騎士，才導致意外發生，由於案件仍在調查中，無法對外透露更多細節，雖然已經結束調查返回住處，但心情仍難以平復，但她強調會替逝者祈福，不過車禍當時未下車的舉動引發諸多網友不滿，朴信映也已經把IG帳號轉為非公開帳號，避免被網友留言灌爆痛批。

朴信映曾參與MBC《體育雜誌》、Channel A節目《Doctor Zhivago》等主持，前途可以說是備受看好，如今爆發此負面新聞，勢必對形象及事業造成影響。

(中時新聞網)