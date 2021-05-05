為避免有居家隔離者違規，海巡署從2021年起加強防疫安檢查緝，在離島船隻出航前，會一一向作遊客作身份核對，台東伽藍安檢所人員5日使用警用手機M-Police執行綠島客船查驗時，發現1名30歲的張姓通緝犯欲搭船由富岡出港前往綠島，確認身分後已逮捕移送屏東地方檢察署歸案，據了解，這是今年以來第4名通緝犯在富岡漁港遭海巡逮捕。

為配合居家防疫篩檢工作，海巡人員加強離島旅客身分核對；海巡署東部分署第一三岸巡隊指出，上午8時30分許，伽藍安檢所人員正使用警用手機M-Police裝備針對前往綠島客船實施居家檢疫身分查驗時，1名年約30歲的張姓男子神情緊張，經安檢所人員確認，原來他正因詐欺案件遭到屏東地方檢察署發布通緝。

第一三岸巡隊表示，安檢人員當場先聯繫屏東地方檢察署，在查證當事人身分及通緝令等資訊無誤後，海巡人員實施逮捕先帶回安檢所，後續將押解至屏東地方檢察署歸案。海巡署表示，從2021年1月起配合居家防疫篩檢工作，民眾離島時，會加強旅客身份核對，避免有居家隔離人員違規外出之情形，為國人健康安全把關。

(中時 )