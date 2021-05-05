民進黨北市前黨員趙介佑涉毒案風，英系大將國策顧問中常委黃承國在今中常會對於最近引發黑道風暴向黨主席先致歉，他表示，「若今天（涉案、黑道）是我兒子或我的黨員，我就自我了斷」。

黃承國受訪表示，他今天在中常會中跟主席表達歉意，他說，這新聞讓黨困擾，他致歉，「但這事跟我無關」，所以他要跟總統要求一點時間說明。

他說，因為今天要討論是排黑條款，所以針對此條款及新黨員入黨這件事，「要怎麼處理，我沒有意見」；但是第一，「這次事跟我八竿子打不上關係」。

他說，「怎麼別人的黨員變成我的黨員？」趙家不是他的黨員，這五個人的入黨資料拿出來看，「ＤＮＡ拿出來看就知道，入黨ＤＮＡ騙不了人」；趙家三個、何家二個，黨員資料拿出來，吳（怡農）主委都可以秉公處理，入黨介紹人是誰。

黃承國表示，他不想說，不是因為他不知道，但大家可以去連連看，就可以知道彼此背後的關係。

據轉述，綠色友誼連線少主中常委立委何志偉並沒有發言。

黃承國會後受訪表示，這件事爆發後，陸續有朋友，包括20年以上交情的朋友打給他，問他要不要緊？連韓粉、國民黨不斷攻擊，所以他今天才要說清楚，他不會帶風向。

對於趙家等當初入黨爭議，他說，只要當事人同意就可以公布入黨資料，其實不用當事人公佈也可公布；資料都在吳怡農手上，都可公布，哪一個是黑道都可以查，「為了打擊我可以傷害整個黨，把台北市黨部變成黑道黨部」。

他表示，他能參選黨職，就代表他完全符合資格，沒有任何問題，今天他在中常會中說，「要怎麼處理就怎麼處理，我沒意見」，指的是排黑條款，而不是「怎麼處理我，我沒意見」。

(中時 )