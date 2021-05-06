馬斯克（Elon Musk）的SpaceX週二宣布，到目前為止，即將推出的衛星互聯網服務已收到超過50萬人訂單。

SpaceX運營工程師Siva Bharadvaj在第26次Starlink任務的啟動網路廣播中說：「迄今為止，已有超過50萬人訂購或支付了Starlink的訂金。」

Starlink是SpaceX的資本密集型項目，該項目使用數以千計的衛星（在航天工業中稱為星座）構建互連的互聯網網路，旨在為地球上任何地方的消費者提供高速互聯網。

如今，它也是世界上最大的衛星星座，迄今已發射了1500多顆Starlink衛星。

SpaceX於10月啟動了Starlink的公開Beta版計劃，服務價格為每月99美元。此外，訂購Starlink套件還需支付499美元的前期費用，該套件包括一個用戶終端和可連接衛星的Wi-Fi路由器。

然後，該公司於2月初開始接受99美元的Starlink預購，儘管SpaceX強調預購是「可全額退款的」，並以精美的字樣指出「支付押金不能保證服務。」

另外，三個月前，SpaceX在一份提交給聯邦監管機構的文件中披露，截至2月份，Starlink「在美國和國外擁有超過1萬個用戶」。

雖然SpaceX宣布超過50萬份訂單表明其對其服務的需求正在成長，但目前尚不清楚有多少用戶將成為固定用戶或屬於Starlink將服務的領域。馬斯克星期二在推特上說，儘管該服務旨在到達地球上的任何地方，但「唯一的限制是城市地區的高密度用戶」。

(中時新聞網)