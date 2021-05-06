《商情》黃金亞洲電子盤溫和上行 10:342021/05/06 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元偏弱，令金價上行，不過市場正等待官方公布美國4月份非農就業數據，因此買盤趨於保守，多呈現觀望態度，進而限制金價漲幅；截至台北時間5月6日上午10點25分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 6月黃金上漲2.3美元，報每盎司1786.6美元。 7月白銀下跌0.037美元，報每盎司26.485美元。 7月白金下跌5.3美元，報每盎司1223.5美元。 6月鈀金上漲5.2美元，報每盎司2978美元。(商品行情網) 《商情》需求強勁 期銅電子盤持高 《國際油價》多空拉扯 原油期貨漲跌互見 (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #上行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》儒鴻飆天價 紡織股鋪紅毯 11:082021/05/06 財經 《美股掃瞄》道瓊指數創歷史新高 那指小跌 08:522021/05/06 財經 陸港觀盤－企業財報亮眼 大陸股市可期 04:102021/05/06 全球財經 台股漲逾百點收復萬七 鋼鐵、航運衝最快 09:102021/05/06 財經 《韓股》企業獲利帶動 KOSPI晨走高 11:092021/05/06 財經 陳奎儒 陳傑 黃士峰征日拚門票 04:102021/05/06 運動天地 《晨間解盤》低價效應仍發酵(倫元投顧提供) 08:022021/05/06 財經 《盤中解析》鋼鐵人護盤、跌多股回神 日K終止連黑 10:532021/05/06 財經 歐盟碳價新高 每公噸升破50歐元 04:102021/05/06 全球財經 《商情》漲多回檔 周三期銅下跌 09:262021/05/06 財經 A股連假後復市 各類股個別發展 11:122021/05/06 財經 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 「親戚買這檔4次都賠錢很火大 」 謝金河曝他敗在4個字 - 財經 友達400億大型聯貸案 啟動 - 財經要聞 - 工商時報 680點恐怖驚魂 台股殺散戶兇手抓到了 - 財經 台積電到高雄投資有譜？高市府：須嚴加保密 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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