因美元偏弱，令金價上行，不過市場正等待官方公布美國4月份非農就業數據，因此買盤趨於保守，多呈現觀望態度，進而限制金價漲幅；截至台北時間5月6日上午10點25分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

6月黃金上漲2.3美元，報每盎司1786.6美元。

7月白銀下跌0.037美元，報每盎司26.485美元。

7月白金下跌5.3美元，報每盎司1223.5美元。

6月鈀金上漲5.2美元，報每盎司2978美元。(商品行情網)

(時報資訊)