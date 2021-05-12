《國際油價》原油亞洲電子盤續揚 11:092021/05/12 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據分析師預期，上周美國原油庫存量將有望減少約250-280萬桶，加上美國大型成品油營運商(Colonial Pipeline)，主要燃料管線因受駭客攻擊，已進入第六日關閉，激勵盤中油價延續昨收漲勢；周三(5/12)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.05美元，報每桶65.33美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.03美元，報每桶68.58美元。(商品行情網) 《商情》黃金亞洲電子盤續跌 《電子零件》南電Q1獲利飆近12年高 Q2淡季營運續揚 (時報資訊) #美國 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》短缺疑慮 原油期貨續漲 10:012021/05/12 財經 1分鐘讀財經》百萬大軍注意！中鋼6月盤價快公布了 可望飆新高 08:202021/05/12 財經 《國際產業》營收大增近5成 Palantir：考慮投資比特幣 12:172021/05/12 財經 陸港觀盤－上海車展 預示智能化產品創新突圍 04:102021/05/12 全球財經 疫情引爆600點大殺戮 抱這3種股票不驚恐 06:262021/05/12 財經 港版國安法影響 美商會42％會員擬離港 11:162021/05/12 財經 中鋼6月盤價 漲幅有望創高 04:102021/05/12 產業特刊 台股單日狂殺逾1400點 網驚：去年3月股災重演 11:182021/05/12 財經 《期貨》開盤2黑1紅 5月台指期跌58點 09:102021/05/12 財經 專家傳真－擁抱非現金社會，打造電子支付創新生態系 04:102021/05/12 專題周報 《櫃買市場》10家上櫃公司 產業類別調整 08:032021/05/12 財經 財經熱門新聞 台股雪崩式殺盤 潰堤2大原因曝光 - 財經 疫情爆不停嚇壞台股大崩逃 收盤重挫680點 成交爆7727億新天量 - 財經 台股大暴殺 他撿的超開心 網直搖頭：太樂觀 - 財經 疫情引爆600點大殺戮 抱這3種股票不驚恐 - 財經 台股巨量長黑 台幣重貶1.36角 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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