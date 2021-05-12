據分析師預期，上周美國原油庫存量將有望減少約250-280萬桶，加上美國大型成品油營運商(Colonial Pipeline)，主要燃料管線因受駭客攻擊，已進入第六日關閉，激勵盤中油價延續昨收漲勢；周三(5/12)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.05美元，報每桶65.33美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.03美元，報每桶68.58美元。(商品行情網)

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(時報資訊)

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