上海證券交易所表示，2020年滬市主板公司克服新冠疫情和嚴峻複雜國際形勢的不利影響，生產經營逐季恢復，整體業績呈V型曲線，五成公司實現收入和利潤雙增長，八成公司實現主業盈利，九成公司實現盈利。

路透引述數據顯示，2020年滬市主板公司共實現營業收入人民幣（下同）38.19兆元，年增1％，佔大陸GDP總額近四成，共實現淨利潤3.07兆元，扣非後淨利潤2.82兆元，分別年減5％和6％。剔除海航系三家公司、康美、西水股份和安信等涉及重大風險處置的巨虧公司後，降幅均收窄至2％。

路透引述上交所表示，不同行業恢復程度有所分化，民生保障相關行業受疫情影響較小，市場需求較為穩定，2020年業績保持增長。而受益於基建投資加碼、出口需求增長、國產替代提速等因素，通用設備、專用設備製造行業迅速復甦，淨利潤分別年增51％和48％。但交通運輸和住宿餐飲等行業仍處於深度下降區間。

(工商 )