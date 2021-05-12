在價量齊揚帶動下，大成鋼(2027)Q1業績亮麗，單季稅後淨利達到14.32億元、年增788.46％，每股稅後淨利達到0.88元，優於去年全年稅後淨損0.44元。

《電腦設備》仁寶首季EPS達0.6元 淨利年增333％
春雨第一季EPS為0.47元 較去年同期大增46倍

(工商 )

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