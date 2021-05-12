大成鋼Q1稅後淨利14.32億元 年增近八倍 每股EPS為0.88元 17:202021/05/12 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在價量齊揚帶動下，大成鋼(2027)Q1業績亮麗，單季稅後淨利達到14.32億元、年增788.46％，每股稅後淨利達到0.88元，優於去年全年稅後淨損0.44元。 《電腦設備》仁寶首季EPS達0.6元 淨利年增333％ 春雨第一季EPS為0.47元 較去年同期大增46倍 (工商 ) #大成鋼 #每股 #稅後淨利 #增近 #EPS 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南寶Q1營收創同期新高 EPS年增近三成 更比疫前2019年首季成長近一倍 16:012021/05/12 財經 大陸訂單續增 台灣瀧澤第一季EPS達0.28元 11:172021/05/12 財經 《鋼鐵股》東和鋼鐵Q1獲利年增2倍 EPS 1.38元 15:242021/05/12 財經 恩德第一季轉虧為盈EPS回升至0.05元 11:172021/05/12 財經 中宇環保第一季稅後淨利為0.88億元 每股稅後淨利為0.72元 16:472021/05/12 財經 房市熱助稅收 土增稅契稅豐收 04:102021/05/12 產業特刊 和泰車Q1每股大賺9.16元 改寫上市車商單季獲利新高 19:552021/05/12 財經 美麗商機！雙美1Q稅後EPS 1.16元 擬派息4元 11:172021/05/12 財經 《電機股》力達-KY首季轉虧為盈 每股稅後盈餘0.44元 08:022021/05/12 財經 《國際產業》營收大增近5成 Palantir：考慮投資比特幣 12:172021/05/12 財經 《國際產業》野村調高2022財測 稅前盈餘估增14％ 13:592021/05/12 財經 財經熱門新聞 散戶斷頭爆人踩人 台股殺完了？專家爆2大訊號 - 財經 台股崩跌1400點 這檔股爆散戶追買 成交量飆百萬張 - 財經 疫情引爆600點大殺戮 抱這3種股票不驚恐 - 財經 台股崩千點激似去年319那天 散戶快做1件事 - 財經 美國通膨預期 創近十年新高 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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