電動兩輪車及工業儲能系統需求暢旺，高功率鋰電池模組廠—AES-KY(6781)不僅第1季業績亮眼，亦正向看待第2季及第3季，AES-KY預估，今年第2季及第3季應可維持成長趨勢，AES-KY總經理宋維哲表示，今年成長幅度應該不會低於去年，今天股價跳空漲停。

於2020年正式成立AES-KY承繼新普科(6121)紮實的IT鋰電池技術優勢，自7年前開始跨入電動兩輪車等非IT領域，並於前年切入大型資料庫中心工業儲能市場，目前產品包含：輕量型電動載具與中大型工業儲能系統電池模組，公司亦積極搶進四輪電動車領域，目前與知名車廠合作中，希望3年後能有成果。

新冠肺炎疫情推升電動兩輪車需求，AES-KY業績自去年展現強勁成長力道，第1季業績亦表現亮眼，第1季合併營收為26.82億元，稅前盈餘為7.6億元，歸屬於母公司稅後盈餘為6.15億元，每股盈餘9.29元。

AES-KY表示，第1季營收表現亮眼，主係受惠輕量型電動載具及中大型工業儲能系統電池模組市場需求暢旺，兩大事業佈局同步成長，推升營運動能。

AES-KY佈局已久的BBU自去年下半年開始大量出貨至美系CSP(雲端服務提供者)，AES-KY因擁有強大研發能力與一站式客製化解決方案，除現有客戶，預期今年有機會增加新客戶，為營運再添動能。

目前電動兩輪車佔AES-KY營收比重逾90%，BBU佔不到10%，隨著新客戶加入，預估今年BBU佔營收比重可望突破10%。

儘管電子供應鏈缺料問題嚴重，AES-KY因有完善的供應鏈管理，整體出貨未受影響。

AES-KY表示，目前終端市場需求樂觀，公司將以研發能力與一站式客製化解決方案，將持續擴增新客戶及市場份額，以提升長線獲利及成長動能。

(時報資訊)