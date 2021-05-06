多名香港泛民主派人士2020年參加未經批准舉辦的六四燭光集會後遭起訴，包括前香港眾志秘書長黃之鋒、岑敖暉等四人承認2020年一起非法集結控罪，各人被判入獄4至10個月。其中，黃之鋒被判囚10個月。

據6日消息，黃之鋒被判囚10個月，跟正服刑刑期分期執行；岑敖暉被判囚6個月；袁嘉蔚被判囚4個月；梁凱晴被判囚4個月。

(中時 )