黃之鋒涉非法集結案 罪判10個月 11:362021/05/06 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前香港眾志秘書長黃之鋒。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 多名香港泛民主派人士2020年參加未經批准舉辦的六四燭光集會後遭起訴，包括前香港眾志秘書長黃之鋒、岑敖暉等四人承認2020年一起非法集結控罪，各人被判入獄4至10個月。其中，黃之鋒被判囚10個月。 據6日消息，黃之鋒被判囚10個月，跟正服刑刑期分期執行；岑敖暉被判囚6個月；袁嘉蔚被判囚4個月；梁凱晴被判囚4個月。 男搭電梯被蛇咬 管委會判賠8.9萬 黑道治國 蔡英文當下詔罪己 (中時 ) #判囚 #黃之鋒 #10個月 #非法集結 #香港 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 個資大外洩 民眾缺乏求償意識 資安險通報理賠不到10件 10:342021/05/06 財經 黑衣人潑蟑螂案 吳姓主嫌遭羈押禁見 3人交保 03:462021/05/06 社會 「葉少爺」酒駕激起全民公憤 促成修法最重判10年 10:472021/05/06 社會 酒駕男撞死黃暐瀚母親 不報案先買酒 04:102021/05/06 社會新聞 鳳凰衛視創辦人女婿遭刑拘 涉非法吸收公眾存款 11:022021/05/06 兩岸 股市禿鷹案纏訟15年 前金管會檢查局長李進誠更三審輕判6月 08:492021/05/06 社會 香港荃灣去年警民衝突 4人判刑 04:102021/05/06 焦點新聞 林上雋快評》酒駕者先拘留 11:332021/05/06 快評 黃暐瀚母冤死輪下 鄉民女神怒斥：酒駕人渣處重刑 11:412021/05/06 社會 前高雄市殯葬課長收賄120萬元包庇違法墓園 要關6年6月確定 11:162021/05/06 社會 最新民調 黃偉哲施政滿意度及支持競選連任都超過七成 11:292021/05/06 政治 兩岸熱門新聞 中方宣布無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動 - 兩岸 - 旺報 中澳交惡 陸發改委：暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動 - 兩岸 啃老族不稀奇！高齡化社會 大陸「黏小族」當道 - 兩岸 歐盟暫停批准中歐投資協定？ 歐盟發表聲明否認 - 兩岸 - 旺報 比海底撈更牛的連鎖火鍋品牌 徹底涼了 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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