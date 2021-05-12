前稻江學院休憩系副主任黃雍利4年前在電視節目中，以施姓、政壇、頭髮留得長長的等語影射施明德豪賭，施提告求償，一審判決黃男賠償30萬元及道歉，台灣高等法院判決黃須賠償50萬元，在三立新聞網首頁刊登道歉啟事。可上訴。

施明德提告主張，陳斐娟及黃男分別是2017年7月19日三立電視臺所播出「54新觀點」政論節目的主持人及與談來賓，2人在節目中以標題為「真？政壇＂施公＂也豪賭...連選舉經費也賭光光？」之談話段落，雖未指出他的姓名但影射他涉賭。

施說，黃以「施姓」、「政壇」、「頭髮長長的」、「基金會」等足以識別他的特徵，由黃陳述他用選舉經費於外國賭場豪賭，賭輸20萬美金後加碼30萬美金再賭，又於幾分鐘內輸光加碼之30萬美金後，隨即返台的不實言論，須陳與黃須連帶負損害賠償責任。

高院認為，黃雖辯稱其所述對象並非施明德，但他在節目中講述該施姓政治人物之特徵後，陳斐娟即以「人權鬥士」、「關這麼久」等猜測黃的講述對象為施明德，而黃並未就此等客觀特徵為反駁，或表明「我不是在說施明德先生」。

合議庭表示，黃的言論足使一般閱聽人認定其所指對象為施，貶損施明德的社會評價，而侵害上訴人之名譽權，應負侵權行為之損害賠償責任，至於陳在聽聞黃的言論後才於段落末尾以總結，屬其個人之意見表達，無所謂真實與否之問題，不須賠償。

高院審酌兩造之學歷、社經地位、財產及所得狀況，認黃應給付施明德慰撫金50萬元，且黃的言論在該節目播出後，並無實體之報紙媒體報導，判令黃將回復名譽啟事以固定不輪播之方式刊登在三立新聞網首頁1日。可上訴。

(中時 )