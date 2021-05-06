國立海洋科技博物館推出「石花月」、「海味手作粽」、「草包與飛魚卵大燒賣」等手作課程。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆擁有豐富的天然漁業資源，國立海洋科技博物館為讓民眾了解海鮮、海洋食材，打造「旬魚慢食－生態廚房」，並搭配母親節、端午節，推出一系列課程活動，邀請民眾一起認識海洋、學習食魚文化。

食安已逐步成為民生重視議題，海科館為讓民眾能正確挑選、烹調海鮮，進而享受其美味，推出「石花月」、「海味手作粽」、「草包與飛魚卵大燒賣」等課程，進一步了解食材的來源、特性、營養。

海科館長陳素芬說明，食魚文化除了成人教育外，應從小紮根，孩童若從小接觸並融入其中，能從而體會海洋資源的珍貴，館長進一步指出，國人普遍不了解漁獲的來源為本地或進口、養殖或捕撈，但透過生態廚房，讓民眾自行就地取材、運用資源，不僅能了解食材的來源與特性，也能推廣食魚文化，是一舉數得。

海科館產學交流組博士陳麗淑表示，海鮮營養價值高，烹飪並非難事，只要先熟識海鮮食材特性、具有基礎烹飪技巧，即可在家簡單料理，她說，這次課程規畫包括，認識海藻、魚、蝦、貝及頭足類、如何正確挑選海鮮、了解食材特性、海鮮營養成分，以及烹調注意事項，專業導師會以循序漸進的方式介紹，讓學員在吸收知識外，更能習得料理技巧。

其中有一道學習料理名為「石花月」，海科館指出，春天的潮間帶猶如鋪了一層毯子，各式各樣的海藻開始大量出現在北部及東北角海岸，可經常看到民眾在路旁曝曬石花菜，透過課程不只能讓學員認識海女、海藻及石花菜，也能手作好看又可口的果凍花，因應近期即將到來的母親節，造型猶如可食的海味康乃馨。

(中時 )