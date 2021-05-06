澳盛銀行調查：紐西蘭企業看升通膨 22:292021/05/06 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳盛銀行（ANZ）6日發布的月度企業調查顯示，5月紐西蘭的景氣信心與通膨壓力都有上升趨勢。80％受訪企業預期成本會提高；58％受訪企業表示打算漲價，比例創有史以來新高。受訪企業的通膨預期從年率2％升至2.2％，但仍在紐西蘭央行的中期通膨目標2％的範圍之內。 陸港觀盤－企業財報亮眼 大陸股市可期 1分鐘讀財經》航運大爆發 有望納台灣50、MSCI成分股 (工商 ) #受訪企業 #澳盛銀行 #紐西蘭 #調查 #看升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1111人力銀行：近3000筆大陸工作職缺已下架 14:242021/05/06 財經 景氣回溫！近八成企業招手新鮮人 薪資創十年新高 17:132021/05/06 財經 亞銀估亞洲經濟成長 印度、大陸雙強 16:562021/05/06 財經 香港光城者摸黑進校園被捕 搜出港獨物品遭國安處拘捕 21:222021/05/06 兩岸 《類股》儒鴻飆天價 紡織股鋪紅毯 11:082021/05/06 財經 CPI年增達2.09％ 創下38個月以來新高 17:312021/05/06 財經 《美股掃瞄》道瓊指數創歷史新高 那指小跌 08:522021/05/06 財經 職場》企業墊薪搶人！新鮮人工作飆36萬筆 薪資年漲1.05％ 17:192021/05/06 生活 台中幸福感躍6都第1 盧秀燕施政滿意度再進步 15:472021/05/06 政治 《國際金融》資源股暴衝 歐股急漲 09:262021/05/06 財經 4月CPI年增率達2.09％ 創38個月新高 18:132021/05/06 財經 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 台積電又詭見587 專家：彈回這價位先砍掉 - 財經 股市新手見回檔抱545萬進場 買房頭期款掰了 - 財經 友達400億大型聯貸案 啟動 - 財經要聞 - 工商時報 台股崩跌 當沖客嚇慘 謝金河這1句散戶要聽進去 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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