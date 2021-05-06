澳盛銀行（ANZ）6日發布的月度企業調查顯示，5月紐西蘭的景氣信心與通膨壓力都有上升趨勢。80％受訪企業預期成本會提高；58％受訪企業表示打算漲價，比例創有史以來新高。受訪企業的通膨預期從年率2％升至2.2％，但仍在紐西蘭央行的中期通膨目標2％的範圍之內。

(工商 )