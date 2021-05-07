連鎖餐飲集團王品(2727)董事會通過2021年首季合併財報，歸屬母公司稅後淨利1.36億元，雖季減14.08％，但較去年同期虧損1.48億元大幅轉盈，每股盈餘（EPS）1.8元，低於去年第四季2.09元、但較去年同期虧損1.98元大幅轉盈，雙創近6年同期高點。

王品首季合併營收創47.18億元新高，季增9.06％、年增達59.26％。毛利率46.07％、營益率4.99％，雖低於去年第四季49.11％、5.91％，但遠優於去年同期40.61％、負8.72％，雙創近3年同期高點。

其中，台灣事業群營收31.1億元，季增10.9％、年增29.82％，營益率6.43％，低於去年第四季7.11％、但優於去年同期3.71％。中國大陸事業群營收16.08億元，季增5.65％、年增近1.84倍，營益率2.22％，低於去年第四季3.7％，但遠優於去年同期負61.28％。

王品表示，台灣受惠疫情穩定，國內景氣回升及股市熱絡推升餐飲消費動能，配合連假刺激聚餐需求，使台灣事業群首季營收改寫同期新高。中國大陸同步受惠疫情趨緩，消費觸底反彈帶動餐飲需求暢旺，使中國大陸事業群營收穩健回升。

王品亦公布4月自結合併營收14.77億元，月增0.22％、年增達70.93％，改寫同期新高。其中，台灣事業群營收9.87億元，月增2.78％、年增達61.48％，連12月改寫新高。中國大陸事業群營收4.89億元，雖月減4.58％、仍年增達93.81％。

累計王品前4月自結合併營收61.85億元、年增達61.78％，續創同期新高。其中，台灣事業群營收40.84億元、年增達36.23％。中國大陸事業群營收21.01億元、年增近1.55倍。

王品表示，清明連假帶動聚餐消費需求，4月2日開幕的燒肉吃到飽新品牌「肉次方」首月營收即超過千萬元，打破「和牛涮」寫下的3個月達陣紀錄。中國大陸則看好和牛火鍋吃到飽發展潛力，4月一舉新展4家「和牛涮」，自2月開出首店迄今已拓展達7家。

展望後市，5月適逢聚餐旺季，王品旗下所有品牌在母親節周末時段的訂位均已達9成滿，其中王品、西堤、夏慕尼等更已客滿，不受桃園疫情影響，5月初業績續創同期新高。同時，5月在台灣亦將開出新火鍋品牌「尬鍋」，以420元平均客單價主攻20～35歲年輕客群。

王品表示，「尬鍋」主打台式風味搭配半自助商模，首店亦跟進「肉次方」進駐西門町。王品表示，過去因店租高昂而未插旗西門商圈，在「肉次方」驗證高租金、高人流策略可行後，使「尬鍋」決定跟進大膽搶進，預計15日正式開幕。

(時報資訊)