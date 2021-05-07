大陸官網新華社7日以嚴厲口吻在《新華熱評》欄目發表〈網約車平台：請給公眾一個解釋〉文章，指出部分網約車平台隱瞞高額抽成的新聞，近日被曝出，引發網友熱議。乘客反映叫車越來越貴，司機感嘆掙錢越來越難。本該讓出行更便捷的網約車平台，如今卻時常給乘客、司機「添堵」，這樣的結果誰都不願看到。

新華社表示，矛盾焦點直指網約車平台收取的服務費，即平台抽成。不少司機吐槽網約車平台正逐漸向「收租平台」轉變。新華社記者調查發現，一些網約車平台抽成超過20％，有時甚至高達50％。面對這樣的「平台霸權」，網約車司機們被「困在系統裡」，乘客也只能以更高的價格換取服務。

近年來，一些網約車平台利用其相對壟斷地位，以提高服務費率等手段，從司機和乘客身上攫取高額利益，造成平台和用戶之間的關係失衡。

新華社稱，網約車平台作為營利性機構，收取服務費無可厚非。但抽成比例到底該是多少？抽成應該如何計算？到底怎麼平衡各方利益？這些問題至今並不清楚。讓人不解的是，面對媒體質疑和公眾關切，網約車平台依然對關鍵問題諱莫如深，將其視作無法示人的「商業底牌」，企圖繼續含糊其詞中「牟暴利」。

新華社強調，實際在2019年，有關部門就發文要求網約車平台企業主動公開定價機制，保持加價標準合理且相對穩定。直到現在，仍然沒有一家網約車平台就抽成問題向公眾給出合理解釋。

網約車平台抽成比例可以在陽光下「計算」，但不能在暗地裡「算計」。有關管理部門也應該為所當為。

(中時 )