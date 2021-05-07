A股7日開市靠穩。上證指數開市報3,446點，漲5點，漲幅為0.15％；深成指開市報14,243點，漲33點，漲幅為0.23％。

香港信報報導，滬深300指數開市報5,073點，漲12點，漲幅為0.24％；創業板指數開市報3,021點，漲7點，漲幅為0.23％。

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(工商 )

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