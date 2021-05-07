人民幣中間價升217個基點 人行百億逆回購 10:492021/05/07 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價7日報6.4678，較6日報6.4895，升217個基點。 香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，7日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率則繼續持平於2.2厘。 這是自3月初以來逆回購規模連續第47日定在百億水平，單日完全對沖到期。 人民幣中間價跌223個基點 人行逆百億回購 市場復甦 百威亞太Q1轉盈 (工商 ) #基點 #百億 #逆回購 #日報 #人民幣中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒指半日僅漲48點 南向資金重臨 12:542021/05/06 財經 大陸綠皮書：2021年農民人均可支配收入有望達1.9萬元人民幣 21:412021/05/06 兩岸 《金融》信用卡3月簽帳金額雙升寫同期高 Q1恢復成長 08:192021/05/07 財經 劉冠軍弊案遭扣200張台積電 500萬元買進飆漲至1.1億 士檢急沒收 17:512021/05/06 社會 突破16億人民幣 大陸電影票房復甦 04:102021/05/06 全球財經 量販超市衝換購 整髮美容點心神器討婆媽歡心 04:102021/05/06 時尚消費 推動「回家吃飯」台中新風潮 米其林首度進駐社區 03:052021/05/07 寶島 市區罕見1800坪基地 新北最大危老案將公開 18:182021/05/06 房市新訊 東南亞 特快車 東南亞影響力聯盟－人在台灣，心繫越南 04:102021/05/07 專題周報 觀念平台－印度疫情下對專利權保護的反思 04:102021/05/07 專題周報 政院百億催生 試管補助不排富 04:102021/05/07 生活新聞 財經熱門新聞 台灣首富張聰淵超神祕 千億集團藏在稻田間無人知 - 財經 印度疫情...威脅全球經濟 - 全球財經 - 工商時報 台塑示警行情恐觸頂 塑膠股一片臉綠 專家這樣說 - 財經 【神秘鞋王2】鞋廠賺低調飽飽 代工CONVERSE發跡鄉親嘸人知 - 財經 駁陸6年攻台說 卜睿哲：能力不等於意圖 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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