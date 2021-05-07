人民幣兌美元中間價7日報6.4678，較6日報6.4895，升217個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，7日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率則繼續持平於2.2厘。

這是自3月初以來逆回購規模連續第47日定在百億水平，單日完全對沖到期。

(工商 )