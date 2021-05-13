大陸寶鋼、台塑河靜鋼盤價均大幅開高，也讓即將開出6月單月盤價的中鋼(2002)將是漲定了；中鋼即將開出6月盤價，股價開低後一度拉升至平盤，中鴻(2014)也打開跌停。鋼廠今年獲利均大好，股價經修正後，等待中鋼盤價公布後，可望逐步止跌回穩。

大陸寶鋼6月內銷盤價持續開高，大宗底材熱軋每公噸大漲300元人民幣；繼大陸寶鋼全面調漲6月份內銷盤價後，國際鐵礦砂原料續傳爆漲，每公噸漲到229.6美元天價，加上大陸為達成碳中和目標，自5月份起取消熱軋出口退稅，推升亞洲熱軋行情，河靜鋼也調漲7月份交期盤價，其中熱軋每公噸大漲120美元。大陸寶鋼、河靜鋼最新報價均大幅逾百美元，可望帶動中鋼預計將於本周開出的6月份內銷盤價，順勢挑戰12連漲。

中鋼受惠鋼價上漲，業績頻創新高，4月營收369.06億元，月增0.03%、年增45.1%，續創歷史新高，中鋼今年前4月營收1347.28億元，年增30.36%。

中鴻4月營收為40.12億元，月增1.63%、年增58.08%，寫近23個月來新高；前4月營收148.42億元，年增17.45%。

中鴻公告自結4月EPS 0.4元，略低於2月的獲利表現，公司表示，主要是受4月利差縮小。展望第二季，5月中鴻盤價平均大漲8.8%，預計6月盤價漲勢大，可望帶動第二季獲利優於首季。中鴻4月自結每股純益0.4元，前4月每股純益1.58元。

中鋼與中鴻今早股價一度殺低，但低檔買盤進駐，中鋼跌幅大幅收斂，中鴻也打開跌停，鋼鐵股開低後震盪，多檔股價跌幅逐步縮減，由於今年鋼廠獲利豐碩，待台股回穩後，鋼鐵股可望逐步回穩反彈。

(時報資訊)