2020年初自新冠疫情爆發後，日本的服務業就每況愈下，不過根據一份最新經濟數據，日本4月服務業雖然尚未出現擴張現象，不過可望脫離緊縮的頹勢是愈來愈近了。

這份au Jibun銀行日本服務業採購經理人(PMI)的4月終值，經季節性調整後為49.5，至於3月則為48.3。同時，也是15個月以來表現最佳的一個月。

PMI介於0到100之間，若高於50表示製造業或服務業的景氣，正處於擴張時期，倘若低於50的話，則位於緊縮期。

不過，為徹底桎梏新冠病毒，日本很可能會延長緊急狀態時間，與增加實施區域，也就是一直要到6月，日本的社交活動才可望不被綁手綁腳。日企服務業也擔心，好不容易快可以脫離緊縮環境，現在又變成一個未知數。

國外部分地區，部分疫情還是相當嚴峻，故海外需求也同時受限，於是日本新興產業出口也直接受到衝擊。

不過，日企對長期景氣前景仍然保持樂觀態度，因為隨著疫苗接種率提高，民眾消費將陸續回籠。調研單位IHS Markit認為，儘管市場風險依舊，但4月對對消費市場的信心前景仍然強勁。雖然新冠確診者愈來愈多，但日企對奧運復賽與疫苗接種率提升，都視為可提振景氣復甦。

此報告也提及，公司行號增員速度之快為近兩年來首見。這也可解讀為，有些日企已在為疫後，或恢復往日正常生活提前做準備。

至於au Jibun銀行日本綜合PMI的4月終值為51，也是2020年元月以來首次擴張。

(時報資訊)