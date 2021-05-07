淘帝-KY（2929）周二起復牌後連拉四天漲停，收盤11.45元；淘帝-KY一度因去年財報未如期申報而被打入全額交割，下周四有望恢復正常交易；淘帝總經理周志鴻亦在7日透過線上表示，淘帝被台灣市場嚴重低估，今年淘帝-KY一定比去年好。

周志鴻透過線上露面強調，淘帝-KY被捲入掏空事件過程很委曲，不僅為台灣1萬8千多個股民權所做的併購口罩工廠暫停，總體營運策略亦轉向不衝量以高質量為首，預計秋冬訂單會在本月15-20日之間確定，並揚言秋冬一定要賺錢。

淘帝-KY首季虧損收斂，預計財報在下周公佈，以累計前3月營收較去年同期減少5%，前4月約減2%，目前前4月毛利已轉正，周志鴻說，今年除了強化線上宣傳、運用線上網紅帶貨等，先前暫停的miniTopbi幾上商品將於第三季重新上市，屆時有望挹注全年毛利轉正有望。

2020疫情淘帝-KY不僅飽受爭議，且因歷經疫情與水災衝擊，全年營收28.08億元，稅後淨損高達22.21億元，每股稅後虧損達20.31元，對於廣大投資股民的期待，周志鴻強調，虧損主要在於商品本身成本問題，去年毛利虧損高達48%，今年則著重高質量，且經銷商從全中國23個減為18個，以與理念相合合作夥伴繼續努力，目前前四月毛利已轉正。

(工商 )