華航園區諾富特飯店成防疫破口，不僅機師、飯店員工染疫，還爆出讓一般旅客進住，交通部觀光局昨先裁罰15萬元。觀光局指出，防疫旅館可依規定獨棟、分層或分區辦理，僅不到2成是採用分層方式。而中央流行疫情指揮中心指示主管機關展開稽查，預計5月17日前由各地方政府完成。

觀光局表示，諾富特事件有涉及幾個不同的主管機關，在觀光局的部分，係依據發展觀光條例針對諾富特飯店之經營及從業人員的管理疏失，造成多人染疫，已衝擊到國內旅宿市場，而有影響國家利益之實，據此依《發展觀光條例》第53條，裁罰該條最高之罰鍰金額15萬元，至於整體事件其他分由不同主管機關管理之事項，指揮中心昨日亦已裁示由各主管機關裁罰。

防疫旅館之設置係依據指揮中心發布防疫旅館設置指引，目前規範明定可採「獨棟」、「分層」、「分區」等方式辦理，設置之初即會檢視動線分流是否明確，以及後續執行上是落實；更重要的是人員管理及清潔消毒工作務必要落實。

目前全台302家防疫旅館中，沒有採分區設置的情形，分層的家數則不到2成，超過8成仍是採獨棟模式來辦理，以獨棟及分層方式辦理者，即無混住情形。

觀光局指出，各地方政府目前仍有一些有其自訂的規範，像台北市就訂有其防疫旅館的SOP手冊，這部分觀光局是尊重地方政府的規定，但在整體的督導上仍將依指揮中心發布的防疫旅館設置指引，來協助地方政府辦理，也就是目前獨棟或分層都是可以申請成為防疫旅館。

(中時 )