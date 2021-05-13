市府嚴格要求視聽歌唱業、電子遊戲場業等，特定行業業者落實防疫工作。（台中市政府提供）

經發局呼籲，請民眾進入KTV、市場、商圈及夜市等消費場所務必配合相關防疫規定。（台中市政府提供）

全台疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入二級警戒狀態。台中市政府12日晚上兵分多路，經發局長張峯源帶隊，都發局、消防局、警察局也派員一同前往KTV查核業者防疫作為；經發局專門委員林敏棋、謝公耀則帶隊前往逢甲商圈、逢甲觀光夜市及忠孝路觀光夜市視察防疫作為，維護娛樂、購物環境安全。

張峯源說，市長盧秀燕強調「防疫面前，沒有人是局外人」，業者、市民務必配合政府的防疫作為，以防疫為第一要務。近日本土確診案例攀升且出現感染源不明的本土病例，加強防疫刻不容緩，市府積極派員查核，嚴格要求視聽歌唱業、電子遊戲場業等特定行業業者落實實聯制、專人量測體溫、場所內所有人員及消費者戴口罩。

張峯源指出，經發局還加強督導市集攤商及商圈業者營業時全面佩戴口罩、每日加強攤位清潔、熟食攤加裝透明遮罩、小吃攤內座位加裝隔板、公共區域每週全面清潔消毒、賣場出入口設置酒精自動噴霧消毒器、廁所提供肥皂加強洗手、加強防疫宣導等措施，全力阻絕疫病，維護消費者健康安全。

經發局呼籲，今年至今，台中市未有確診本土案例，但國內社區感染風險提升，請民眾進入KTV、市場、商圈及夜市等消費場所務必佩戴口罩，並使用酒精消毒，勤做手部清潔，保持1.5公尺以上安全社交距離，配合相關防疫規定。若未依規佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，裁罰3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

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(中時 )