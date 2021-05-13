大雅分局員警檢查娛樂場所業者是否符合防疫規定，呼籲店家莫忽視疫情嚴重性。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

疫情再起，更為嚴峻，為避免人潮聚集地成為防疫缺口，台中市警察局大雅分局今日凌晨前往轄區娛樂場所宣導「實聯制」等防疫措施，同時也檢查業者是否符合防疫規定，呼籲店家莫忽視疫情嚴重性。希望店家能善盡社會責任，對進出客人、訪客均需實名登記。

中央流行疫情指揮中心因應國內出現感染源不明本土病例，致社區感染風險增加，為防範持續發生社區傳播，宣布自5月11日起至6月8日共4週，提升疫情警戒至第二級「出現感染源不明之本土病例」，並對於個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸實施相關限制措施。

大雅警方宣導呼籲店家依規定實施實聯制並配合市府的防疫措施，對來客實施實名登記。業者表示，為維護客人及工作人員的安全，會配合市府的各項防疫措施，希望疫情早日獲得控制，這樣民眾也比較願意出門消費。

分局長賈立民表示，為加嚴防堵疫情，分局會持續透過臨檢等勤務作為，對特種行業進行稽查及宣導，業者如有違反規定，將陳報市府進行裁罰。同仁執勤時也會配戴口罩、手套、護目鏡，防疫工作不能有缺口。

賈立民強調，娛樂場所都屬密閉空間，人跟人間距離較接近，為降低感染風險，更是要加強防疫措施，希望店家要落實實聯制，除保障自己同時也保護客人的健康。

(中時 )