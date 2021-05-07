國道三號南下嘉義段286K處，七日晚間9點左右發生6車追撞連環車禍，造成3人受傷送醫。（嘉義縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

國道三號南下嘉義段286K處，七日晚間9點左右發生6車追撞連環車禍，造成3人受傷送醫。（嘉義縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

國道3號南下286公里，嘉義梅山至竹崎路段於7日晚間9時許，於內線車道發生6車追撞，主線道一度全線封閉，導致車流嚴重回堵，稍早已開放中線及外側車道通行，事故原因警方還在調查中，也有網友在網上哀號，直呼被塞在車陣中「膀胱快爆了」。

嘉義縣消防局晚間9點5分接獲報案，指國道三南下286公里處有多車追撞事故，立即派遣多輛人車前往，發現現場至少有6輛事故車，其中3輛受損嚴重，並有3名傷者等待送醫，其中1人雙腳骨折變形，所幸3人意識清楚，已送嘉義基督教醫院救治中。

(中時新聞網)