花蓮旅館公會理事長張琄菡說，疫情爆發後，端午連假，僅剩約3成左右住宿率，但都提供客人能延後入住日期，若真的堅持要退訂，也不收取任何費用。（王志偉攝）

麗翔飯店今請來專業人員進行整館消毒，走廊、大廳、房間都全面大消毒。（王志偉攝）

新冠肺炎疫情攀升，已衝擊端午連假國旅人潮，花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，按往年經驗，端午連假住宿率約為6成以上訂房率，但本土疫情增加後，這兩天，退訂比例將近5成，只剩約3成左右的住宿率，強調退房都會尊重，且訂金全退。

隨著本土疫情增加，各地觀光業已感受衝擊，花蓮縣約有150間旅館同業，加入花蓮旅館商業同業公會有114間，公會理事長張琄菡表示，為維護旅客健康，並配合政府防疫政策，入住旅客都採實名聯制登記備查，入住旅客也須下載「台灣社交app」出示首頁，確認無接觸史，並告知近期相關旅遊史與疾病症狀，不接待未完成「14天居家隔離／居家檢疫監測期」與「7天自主健康管理期」之旅客。

會員飯店人員都需配戴口罩，並於員工出入口進行體溫測量記錄和手部消毒，加強公共區域，包括電梯內、門把等碰觸設施，進行定時消毒。24小時備有酒精消毒機、醫用口罩（提供索取）與額溫槍，配合防疫使用。

張琄菡表示，目前花蓮都非常安全，但她認為短時間恐無法止息這波疫情，已衝擊觀光產業，按往年經驗，包含端午連假住宿率為6成以上的水準，因疫情爆發後，截至6月8日端午曆假前的退訂比例將近5成，僅剩約3成左右的住宿率。

「仍希望留住旅客」，擔任麗翔飯店花蓮館總經理的張琄菡表示，接到退房狀況，公會成員從優從寬讓客人延期使用，希望旅客能展延3至9個月，若旅客堅持退訂所有公會成員飯店之旅客，將不收取任何費用，共體時艱，守護台灣得來不易的防疫成果。

(中時 )