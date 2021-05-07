今年旱災嚴重，恆春玉荷包連帶受影響，因結果率不高產量少3成，且產期也延遲4天，不過仍趕在母親節前夕問世，首批玉荷包7日裝箱北上拍賣，農友相信物以稀為貴能賣到好價錢，而下周產量將大出，歡迎大家一同來嘗鮮。

恆春農會總幹事林順和指出，雖然屏東不缺水，但極端氣候仍影響著屏東的農作，今年的玉荷包就因旱災延遲採收，且因結果率不高導致產量比往年正常時約少3年，加上溫度又偏高、日夜溫差小，果實普遍看起來較偏小，不過幸好沒有影響甜度。

恆春鎮農會果樹產銷班第3班班長嚴家華說，玉荷包要低溫才會開花，最適合玉荷包開花的溫度是18度，因此去年在幾波冷氣團的助攻下，產量大增，不過今年就減少了，但甜度確實沒影響，一樣有賣好價的品質。

「價格看漲！」林順和說，今年恆春玉荷包的產量雖然減少，但因其他種玉荷包的縣市也是如此，所以在物以稀為貴的自然法則下，其實是看好賣價上漲，加上恆春出產的玉荷包甜美多汁、深受市場喜愛，真的會看好今年的賣價。

他說，恆春玉荷包的最高賣價紀錄，是1公斤650元，而就一般市價來說，1公斤也有250元左右，很期待今年的價格可以再提升，讓農友能獲得應有的報酬，畢竟他們辛苦這麼久，有必要有所回饋，重點是恆春的玉荷包真的很好吃。

他強調，恆春的玉荷包產量雖不是全台最多，但卻是產期最早，口感甜中帶酸加上搶先嘗鮮，首批賣價1公斤可逾600元，而產季雖僅1個月，但末批價格也有2、300元，由此可知，恆春玉荷包在市場的接受度很高。

(中時 )