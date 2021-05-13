法國義大利汽車集團Stellantis執行長周三表示，全球微晶片供應的危機，已經對汽車業造稱「嚴重和強勁」的衝擊，汽車製造商應該完全重新思考半導體供應鏈問題。

從引擎的電腦管理到駕駛輔助系統等晶片的短缺，讓全球汽車製造商壓低了產量，傷害了汽車業從疫情的復甦。

Stellantis老闆Carlos Tavares在線上會議指出，晶片危機持續越久，汽車業目前的商業模式就越難維持。

全球第四大汽車製造商Stellantis上周指出，晶片短缺將在今年下半獲得改善，但是對汽車業的影響將持續到2022年。

Tavares周三還指出，汽車業還面臨原物料通膨的問題，解決方案是增加再生物料的使用。

另一個挑戰，是要讓潔淨移動成為大家負擔得起的。轉向電動化是政府由上而下殘酷的決定，不是汽車製造商自己的決定，「如果提供的潔淨移動只有富人負擔得起，那對碳排不會有太大的影響」。如果能以一半的價格買進傳統汽車，那3萬歐元的電動車就很難賣了。

Stellantis是飛雅特的FAC集團和標誌的PSA集團於今年初正式合併而成，旗下有14個品牌，包括豪華的馬莎拉蒂品牌。執行長另外指出，不認為自動駕駛將會完全接管，總是會預留空間給駕駛樂趣。

(時報資訊)