基進黨立委陳柏惟罷免連署第二階段需在12日前送件2萬9113份連署書，「刪Ｑ總部」7日表示已收到3萬6千份，突破二階門檻，對此，經常評論時事的YouTuber「高雄歷史哥」李易修表示，罷免陳柏惟第三階段投票能否成功，最大變數就在中選會，罷免案只要與828公投案合併舉辦，幾乎肯定會通過罷免，所以要防中選會小動作。

港媒《中評網》今（9日）報導，歷史哥接受採訪時表示，目前罷免陳柏惟二階段要過門檻應該沒有問題，但是第三階段投票會不會過，最大變數就在「中選會」，因為罷免能否成功和公投案有關，只要罷免案和公投合併舉辦，陳柏惟被罷免機率非常高。

歷史哥分析，現在二階已過門檻，外界關注罷免案是否會和公投合併處理，蔡政府在不能承受被質疑浪費經費來袒護陳柏惟情形下，勢必得改變戰略，以公投為優先，因為公投是全台性事態嚴重，罷免陳柏惟事小，且陳只能算民進黨友軍，在抉擇時當然以公投優先，加上民進黨不提公投對案，相對被動，只能躲在第二線，避免罷免議題升溫。

據選罷法相關規定，依台中市立委第二選區選舉人數29萬1122人計算，罷免第一階段聯署門檻為2911份，送件後大約20工作天會有結果，第二階段門檻為2萬9112份，成案後舉行投開票，若要順利罷免陳柏惟，罷免投票時需約7萬2781張同意票才能過關，且同意罷免票要大於不同意票數，罷免案才會算成功。

(中時新聞網)