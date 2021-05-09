今天是母親節，許多政治人物都在社群平台上分享和母親的合照，並向母親表達感謝之意，國民黨立委陳以信也分享自己和母親的合影，意外曝光自己大學時的長髮造型，引發熱議，許多網友表示沒有見過陳以信這麼叛逆的一面，更有許多網友驚訝表示，乍看照片還以為是姐妹。

陳以信今（9日）在臉書分享他和母親的合照，照片是陳以信大學畢業時，身穿學士服，長髮飄逸的和母親一起留下珍貴的畫面，陳並祝福天下媽媽母親節快樂。

照片一出，引發網友熱烈討論，許多網友表示，「乍看之下以為是委員的姐妹、您們全家都不老族、歲月沒有在臉上留下痕跡」、「人不輕狂枉少年~果然不枉少年」、「真的姐妹⋯⋯對比現在的頭髮」、「祝褔陳媽媽母親節快樂！身體健康」、「哇塞，這也太勁爆了！有像媽媽喔！母親節快樂」、「原來陳委員以前的髮型那麼帥氣」、「沒想到委員大學還是個飄髮哥」，連國民黨立委洪孟楷都在下面連言，「太帥氣了」。

還有網友表示，「你在他鄉時期的剛澤斌」、「現在小孩沒聽過剛澤斌、江口洋介了吧」、「剪短髮較帥」、「這造型和我愛的重金屬搖滾樂團一模一樣」、「委員你太叛逆了吧」、「還有這麼瀟灑的時候；現在如果在國會還留這個頭髮，估計更爽」，更有網友問陳以信，「為何留長髮」，陳以信幽默回應，「沒錢剪」。

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(中時新聞網)