最萌母親節！台中迷你網球溫馨登場。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市運動局提升運動風氣，不斷引進「迷你」新興運動，9日與中華民國迷你網球協會合作舉辦「迷你網球日」，於台中市網球中心熱鬧登場，由教練現場教學，帶領小小學員體驗有趣的迷你網球，還有年紀最小的4歲萌娃與媽咪一起同樂，小小學員認真打球的萌樣，讓媽咪們直呼「這是最可愛的母親節禮物！」

運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕重視兒童及親子運動發展，運動局與中華民國迷你網球協會攜手合作，今年已辦理多項課程體驗，深獲親子家庭好評，五月份活動剛開放報名

，名額即被秒殺；迷你網球的場地不受限制，室內外都可進行，球與球拍都不一樣，對各年齡層有不同設計，可作為網球學習入門基礎，簡單安全，適合幼童、網球初學者及銀髮族。

中華民國迷你網球協會指出，除舉辦免費體驗活動，辦理種子教練研習，培養台中迷你網球啟蒙老師，延續有效、有趣、快樂互動的網球教學精神，發展台中迷你網球運動。

台中力推酷運動，打造運動城市，未來將持續辦理迷你系列運動，包含迷你網球、棒球、足球、斯巴達障礙賽小勇士等，讓孩童健康發展體能，在玩樂中學習正確運動技巧，提升全民運動風氣。

(中時 )