通霄鎮白沙屯拱天宮附近台1線，8日發生機車與汽車車禍，造成1名李姓高職生喪命。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

通霄鎮白沙屯拱天宮附近台1線，8日發生機車與汽車車禍，造成1名李姓高職生喪命。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗通霄鎮白沙屯拱天宮附近台1線，8日上午發生1名李姓高職應屆生，騎乘機車由通霄住處外出北上西湖鄉找朋友，在行經通霄鎮白沙屯拱天宮拱天路路口時，與同方向由邱姓婦人駕駛的轎車擦撞倒地，李姓學生重傷送醫不治。

家住通霄鎮的18歲李姓學生，是就讀苑裡鎮某所高職3年級，即將在下個月畢業，消息傳回校內，師生大感驚訝，尤其是在母親節前夕發生不幸，更為家人感到不捨。

8日上午10時許，李生獨自騎著機車沿台1線北向行駛，準備到西湖鄉找朋友，在行經白沙屯拱天宮拱天路旁路口時，甫由拱天宮參拜完的邱姓婦人，駕車準備由台1線北向右轉上西濱公路南下匝道，在路口與李生機車撞個正著，李受傷倒地送醫後不治。

邱婦表示，她是由桃園前來拱天宮參拜，結束後，想要由西濱快速道路南下彰化訪友，不料卻發生意外。意外發生後，李母由死者胞兄陪同趕往現場查看，面對愛子意外喪命，悲痛不已。

(中時 )