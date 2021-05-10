「醫躍」公司以直銷販售未經核准的健康產品「青春因子」，將一般食品級的羊胎盤粗蛋白成分標榜為保健食品，賣出2億多元，「醫躍」行銷長金丞廷遭北檢諭令交保20萬元；最高法院去年底依詐欺、健康食品管理法判金男徒刑1年8月確定，但金發監前棄保潛逃，北檢聲請沒收20萬交保金，近日通緝。

檢調調查，醫躍公司向澳洲、大陸外蒙古進口羊胎盤粉末製造生產醫躍青春因子產品，明知產品僅為含有羊胎盤粉末中粗蛋白質成分，屬一般食品，卻吹噓具有保健功效，能刺激皮膚細胞分裂，使皮膚變得光滑富有彈性，自2013年12月間起對外銷售。

醫躍董事長張俊堂、行銷長金丞廷等人為推銷產品，舉辦座談會、招商說明會及見證分享會，透過特約商高額獎金制度方式，向特約商或消費者廣告佯稱青春因子產品為健康食品，致消費者以每套9800元至4萬1631元價格購買。檢調2016年6月搜索醫躍，估計醫躍販售青春因子8053套，金額2億2200萬6524元。

一、二審均判決醫躍董事長張俊堂、董事吳團宗徒刑2年10月，行銷長金丞廷徒刑1年9月，沒收不法所得2億2200萬6524元。最高法院去年12月駁回3人上訴，全案定讞，金須入監服刑。今年2月5日，北檢諭知金須於3月9日報到入監，結果金屆時未報到，檢方發拘票拘提不到人，認為金已逃匿，聲請沒收當年他的20萬保金，近日通緝。

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(中時 )