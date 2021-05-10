國防部部長邱國正10日赴立法院外交及國防委員會，報告「國軍服裝供售站及副食供應站執行現況暨現地實務驗證」，並於會前受訪。（劉宗龍攝）

有關國防部考慮明年取消軍團編制，改稱為作戰區的規畫，國防部長邱國正上午在立去院受訪表示，確有這個規畫，會朝這方面規劃，聯合作戰是國軍推動重點，跟三軍才叫聯合，三軍在每個作戰區都有，應讓指揮官統籌三軍。

據了解，國防部最近發布的新聞稿，部分內容已開始稱作戰區。

至於有些作戰區指揮官是否改成海軍空軍，而非都是陸軍擔任，邱國正說，以往有討論過，在南部還有陸戰隊。邱國正說，作戰區指揮官是依照當地主要任務做調派，但還沒有定論，還是要經過推演，就算有主官調整，也要有副主官，都會有所配套，漢光演習與兵推，就是要推出合理且可行方案，國軍會朝此逐步規劃。

依國軍「作戰區」編制，第一作戰區是陸軍澎湖防衛指揮部、第二作戰區是陸軍花東防衛指揮部、第三作戰區為陸軍六軍團指揮部、第四作戰區是陸軍八軍團指揮部、第五作戰區為陸軍第十軍團指揮部。各作戰區指揮官均為陸軍軍團指揮官擔任，換言之，作戰時，各作戰區均由陸軍負責指揮，軍中內部早有討論，作戰區指揮官未必都得由陸軍擔任。

(中時 )