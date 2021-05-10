受惠於車用及高速材料需求暢旺，且產品組合優化，銅箔基板廠騰輝電子-KY(6672)第1季稅後盈餘1.92億元，創下單季歷史新高，每股盈餘為2.72元，僅次於台光電(2383)，居銅箔基板廠亞軍，由於第2季訂單狀況良好，且公司已調漲價格，騰輝-KY預估，第2季可望優於第1季，下半年營運亦看好，法人預估，騰輝-KY今年有機會賺逾一個資本額。

電動車滲透率提升及車市復甦，且高速材料及散熱基板需求強勁，推升騰輝-KY業績自去年12月重回強勁成長軌道，今年第1季營運更因原物料持續供應緊俏、車用電子、消費性電子等一般銅箔基板材料及汽車照明、電動車相關散熱應用進入成長期、軍用航天等特殊需求持續增加，在淡季中衝出創下單季歷史新高的亮眼成績。

騰輝-KY第1季合併營收為16.09億元，年成長20%，創下單季歷史新高，營業毛利為5.31億元，年成長32.75%，由於產品組合優化，單季合併毛利率33%，年增3.15個百分點，創下單季歷史新高，營業淨利為2.5億元，年成長71.23%，稅後盈餘為1.92億元，年成長81.13%，創下單季歷史新高，每股盈餘為2.72元，僅次於台光電，居銅箔基板廠亞軍。

騰輝-KY表示，由於特殊高毛利材料例如散熱基板達50%以上年增長，而高速低損耗材料每個月業績也逐步增加，汽車板則受惠於車市復甦，成長亦達年增50%以上，推升公司業績自2020年12月起逐月攀高，4月合併營收更達6.7億元，創下單月歷史新高，營收規模放大及產品組合優化，亦降低了上游原物料價格大漲的衝擊，帶動公司毛利率及獲利同步攀頂。

據國際能源總署(IEA)最新報告預測，電動車的全球保有數將從2020年底的1000萬輛成長到2030年的1.45億輛，若各國政府更積極導入，將可能成長到2.3億輛，由於車用電子及電動車進入高成長期，騰輝-KY散熱材料可望搭上電動車成長趨勢，且軍工等應用材料訂單恢復，高速低損耗材料亦已逐月放量，騰輝-KY看好今年營運，預估今年營運可望逐季成長，毛利率也將維持高檔。

騰輝-KY表示，5G、AI、物聯網、雲端等均是主流科技趨勢，騰輝-KY除既有利基產品市占率可望持續提升，在發展多元化產品線的策略下，公司已陸續推出多種軍工航天、5G通訊、雷達、半導體與散熱應用的新型號產品，高階產品如：遠距雷達偵測使用的鐵氟龍基板及半導體封裝應用的樹脂材料陸續在各終端客戶測試，未來可望切入載板高端電子材料應用，成為營收及獲利成長新動能。

(時報資訊)