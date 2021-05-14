電池模組廠—新普(6121)及子公司—AES-KY第1季業績表現亮眼，其中新普科第1季稅後盈餘為13.45億元，年增1.02倍，創下歷年同期新高，AES-KY第1季稅後盈餘為6.15億元，每股盈餘9.29元，亦是單季新高，由於NB及電動兩輪車等需求強勁，只要沒有重大意外，新普科及AES-KY第2季營運有望比第1季好。

半導體元件缺料問題持續困擾著電子產業，連帶衝擊NB品牌廠及零組件廠出貨，雖然新普科客戶也有長短料狀況，但因每家NB客戶拉貨時程不一搭配得還不錯，對新普科出貨影響有限，讓新普科在第1季淡季中交出亮眼的獲利。

新普科第1季合併營收為224.18億元，年成長54.77%，創下歷年同期新高，營業毛利為29.26億元，年成長1.05倍，單季合併毛利率為13.05%，年增3.21個百分點，稅後盈餘為13.45億元，年增1.02倍，為歷年同期新高，每股盈餘為7.28元。

新普科4月合併營收79.43億元，月增0.95%，為歷年同月新高，儘管電子供應鏈缺料問題未解，新普科因不同客戶拉貨時程搭配還不錯，樂觀看待第2季營運，預期第2季可望比第1季好。

受惠輕量型電動載具及中大型工業儲能系統電池模組市場需求暢旺，AES-KY業績自去年展現強勁成長力道，第1季合併營收為26.82億元，稅前盈餘為7.6億元，歸屬於母公司稅後盈餘為6.15億元，每股盈餘9.29元。

AES-KY佈局已久的BBU自去年下半年開始大量出貨至美系CSP(雲端服務提供者)，AES-KY因擁有強大研發能力與一站式客製化解決方案，除現有客戶，預期今年有機會增加新客戶，為營運再添動能；目前電動兩輪車佔AES-KY營收比重逾90%，BBU佔不到10%，隨著新客戶加入，預估今年BBU佔營收比重可望突破10%。

儘管電子供應鏈缺料問題嚴重，AES-KY因有完善的供應鏈管理，整體出貨未受影響；AES-KY表示，目前終端市場需求樂觀，今年第2季及第3季應可維持成長趨勢，今年成長幅度應該不會低於去年。

(時報資訊)