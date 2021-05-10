浩鑫(2405)第一季合併營收3.94億元，雖較2020年同期減少，然透過公司持續優化產品組合，並致力發展科技醫療業務，加上工業電腦產品線陸續出貨，以及零接觸智慧防疫機持續有醫學中心及區域醫院採購導入，集團下醫材事業的醫療級氣墊床出貨亦穩定成長等，推升第一季營業利益580萬元、稅後淨利200.8萬元，相較去年同期已轉盈，公司產品組合優化與科技醫療策略已見成效。

浩鑫表示，醫材市場有極大的發展空間，藉由整合集團下兩大事業於資訊科技的豐富經驗與醫療醫材領域的專業，並透過浩鑫海外分公司的資源，將有助於新產品負壓傷口治療機於海外市場的銷售布局，由於海外疫情嚴峻，各大醫療機構為避免病患於住院期間產生壓瘡等症狀，亦持續投入醫療級氣墊床的採購，目前醫療級氣墊床稼動率接近滿載，訂單能見度明朗；零接觸智慧防疫機亦穩健出貨等，科技醫療相關業務成長可期。

展望今年，浩鑫將持續擴張科技醫療領域，除醫療級氣墊床訂單穩定成長，負壓傷口治療機與周邊耗材已取得美國FDA、德國、巴西等醫療認證，亦可期待其今年海外的出貨表現，加上零接觸智慧防疫機與健康自助服務機業務版圖持續擴展，並加速IoT應用整合方案醫療級氣墊床問世，今年營運表現可望優於去年。

(時報資訊)