雙北昨天升級3級警戒，疫情爆炸，許多民眾趁著周六囤積糧食及防疫物資，雖然政府呼籲物資充足不要搶購，但還是擋不住民眾的恐慌及廠商藉機漲價，一名男子昨天去藥局搶到最後一盒口罩，原本結帳前講1盒249元，但刷條碼後瞬間漲價50元，變299元，讓男子傻眼，大罵「垃圾商人」。

一名網友在臉書「爆怨2公社」發文，他昨天下午六點去藥局買紗布，順便問看看有沒有口罩，當時工讀生告訴他口罩剛好剩最後一盒，249元，原PO也馬上回，「好，我買」，但工讀生一刷條碼之後臉色大變，「呃…剛剛漲價變299了」，表示電腦上都有時間，剛好幾分鐘前總公司調漲了，還透露這盒口罩昨天之前還賣219元，昨天才調整成249元，讓原PO聽完後愣住，只好放棄買口罩，氣的發文大罵「垃圾商人！」趁機搶錢。

對此，網友紛紛留言：「像這樣坐地起價真的該開罰，檢舉啦」、「政府都說口罩足夠，怎不制定抓這些發災難財的商人，真的很要不得的人」、「口罩並沒有缺貨，但缺德的是商人」、「上個月光南還看的到50入醫療口罩109，不知道漲到哪了」、「可以檢舉，哄抬物價會罰錢」。

但也有人表示，口罩會漲價很正常，「我姐夫自己開藥局，上禮拜還沒有疫情，廠商ㄧ直推口罩，量太多還降價，這禮拜馬上說要漲價了，所以有時後也不能怪藥局，因為供應商也這麼搞。」

(中時新聞網)