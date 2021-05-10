台股近期傳產熱，電子休息，台積電股價也在600元以下徘徊，距離1月創下的679元新高價位有一段距離，鄉民對於台積電是否應將目前每季配發2.5元的股息調高到3元看法分岐，贊成調高的網友期待能像之前聯發科大漲一樣，不贊成的網友直言誰在意台積電股息，要股息應該買別檔，還有網友跪求不要調，「把錢留著打垮三星中芯」。

台積電本周將舉行董事長會，預計將宣布今年第1季的股息派發，有法人表示，如果能將每季股息由2.5元調高至3元或3元以上，將可進一步帶動股價上揚，如果維持目前的2.5元，將對股價未來走勢不利，這項說法也在PTT股板引發網友熱議，贊成調高與不贊成的兩派勢均力敵，各有一套說詞。

不贊成調高的網友留言「股息加碼就是賣！最大利空」、「2.5 是利多，3 是利空」、「要股息買台積電？」、「奈米戶跪求不要調，錢留著把三星中芯打垮」、「到底誰在注意台積電股息，要股息多不會買別的喔」、「2330重點是資本支出 股利不重要好嗎」、「噴到800你還在意股息多2塊嗎」，主要大多看好台積電未來成長性，希望把賺到的錢繼續做資本支出，創造更大利益。

希望調高股息的網友主要因高檔套牢，現在股價又漲不動，希望至少可以多拿點股息，同時也希望能帶動股價上漲，紛紛留言「散戶都已經套牢了又不漲當然希望股息漲至少有錢拿」、「華碩這波沒受影響 聯發科漲停 證明市場還是吃這套的」、「應該是用股利拉一下 不然短期沒東西可以拉台積電」。

另外也有網友說「現在還有人買電子股？有大漲的傳產不買，反而買要崩的電子，嫌錢太多？」。

相較於上周台股重挫時扮演重要穩盤角色，台積電今(10日)開盤以596元開出，下跌3元，盤中走低來到588元，下跌11元。

(中時新聞網)