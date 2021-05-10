監察院今日公布最新公職人員財產申報資料，教育部長潘文忠夫妻名下持有新北市板橋區海山段建物1處，存款304萬餘元，房貸債務共1315萬餘元。教育部次長劉孟奇夫妻名下則有高雄苓雅區1處建物，另有存款821萬餘元。

(中時 )