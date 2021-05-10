財產申報公布 教育部長潘文忠存款304萬餘元 14:202021/05/10 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部長潘文忠（右）。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 監察院今日公布最新公職人員財產申報資料，教育部長潘文忠夫妻名下持有新北市板橋區海山段建物1處，存款304萬餘元，房貸債務共1315萬餘元。教育部次長劉孟奇夫妻名下則有高雄苓雅區1處建物，另有存款821萬餘元。 監院公布財產申報資料 促轉會主委楊翠年增235萬 實登2.0 預售屋資訊全都露 (中時 ) #建物 #財產申報 #教育部長潘文忠 #304 #萬餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蓋茲離婚 先分24億美元給前妻 04:102021/05/07 全球財經 2.8兆壽險銀彈來了 衛福部長照示範區 首受惠 04:102021/05/10 財經要聞 監察院最新財產資料 台北市長柯文哲個人現金資產888萬 12:572021/05/10 政治 電支申報草案 遭疑違反個資法 04:102021/05/10 社會新聞 潘越雲西洋音樂開金嗓 黃大煒奉為偶像 「了解中文的美」 17:202021/05/07 娛樂 中華人權協會籲國稅局 勿強制執行百萬稅金 20:472021/05/07 寶島 高市樹莓派應用研討會 科技教育扎根青年 16:242021/05/09 寶島 資通訊領域退學數高於外加名額 教育部將瞭解原因 12:502021/05/10 生活 時論廣場》防美中大戰 台灣有責（潘淙） 20:092021/05/07 時論廣場 大鵬部長領退輔會主管住校交流 馮世寬：像回到學生時代 13:382021/05/07 寶島 SOGO案李恒隆：要爭取千億財產不會逃 北院再境管8月 08:422021/05/09 社會 政治熱門新聞 吳子嘉爆這人可能接行政院長 宅神吃了一驚 - 政治 國民黨公投前犯大忌？宅神崩潰：這事晚點做會死嗎 - 政治 陳水扁近況曝光 躺床變「電線人」嘆：已經第N次了 - 政治 藍軍2022大黑馬來了？媒體人：挑戰蔣萬安將是55波 - 政治 蔣萬安曬母年輕照 9千網友狂讚超正 兒時萌樣意外曝 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。