因為雙北疫情警戒至第3級，即日起到5月28日全國休閒娛樂場所關閉，第3級警戒範圍內，還要額外關閉觀展、專賽場所級教育學習場域。財政部表示，各納稅義務人配合指揮中心指引或地方政府規定，導致營業收入減少者，各稅捐機關應主動或者輔導納稅義務人申請減和稅捐。

一，營業稅方面

財政部表示，如果因疫情而暫停營業可以向稅捐機關申報核備停業，也可以到財政部入口網站（https：／／www.etax.nat.gov.tw／線上服務 ＞ 線上申辦 ＞ 稅務線上申辦 ＞ 營業稅））申辦，免除到國稅局申報的困擾。

如果沒有停業，但是營業減少或暫時無法營業，屬於查定稅額範圍內的，由稽徵機關視營業情形覆實調降查定銷售額和營業稅額；特殊情形也可向國稅局申請，最低可以免繳。

如果使用統一發票的營業人，銷售額減少，應納稅額也會減少，已經有自動調整機制。

二，申請退還溢付營業稅額

營業人經中央目的事業主管機關提供紓困相關措施，或受疫情影響致短期間內營業收入驟減等情形，可向所在地國稅局申請退還溢付營業稅額，以利其資金運用並維持營運。

三，車輛停駛期間免徵使用牌照稅

交通工具所有人或使用人對已領使用牌照的交通工具，不擬使用者，可向交通管理機關申報停止使用，其已使用期間應納稅額，按其實際使用期間的日數計算，交通工具已申報停止使用期間免徵使用牌照稅。

四，營業停業或營業面積減少的房屋稅

1.受疫情影響，飯店未使用樓層、營利事業停業或營業面積縮減，各地方稅稽徵機關可依據屋主申請，營業用稅率3％改按非住家非營業用稅率2％或其他住家用稅率課稅，降低房屋稅負擔。

2.另針對應於5月28日前關閉停止營業的全國休閒娛樂場、第3級警戒區域觀展觀賽場所等所使用的房屋，地方稅稽徵機關將主動將停業期間的房屋稅由營業用稅率3％改按非住家非營業用稅率2％，金門縣及連江縣則為1.5％。

五、娛樂稅方面

1.查定課徵之娛樂業者，受疫情影響無營業或營業收入降低，可向地方稅稽徵機關申請准予扣除未營業的天數或未使用的娛樂設施按比例核減查定稅額。

2.應於5月28日關閉停止營業的全國休閒娛樂場所、第3級警戒區域觀展觀賽場所等，主動辦理娛樂業者於配合强制停業期間停止課徵娛樂稅作業。

(中時 )