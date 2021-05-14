根據《公職人員財產申報法》，全台立委及各縣市議員每年皆要依法申報財產，看似民代將財產攤在陽光下接受檢驗，但公督盟追查發現，每年實質查核比率僅約5％，形同「有申報，卻沒查」的灰色地帶，呼籲立法院應盡速修法，將財產申報由抽查改為逐筆查核，同時，各縣市議員財產申報也應公開上網，落實陽光法案。

全台總計有 113 位立法委員、380位直轄市議員、532位縣（市）議員，每年皆要依法申報財產，看似將財產攤在陽光下接受檢驗，但卻一連爆發立委索賄、議員挪用助理費繳房貸、薪資以少報多等詐領情事，甚至發生連直轄市議長都被檢調約談的情事。

公督盟追查發現，現行民意代表財產申報採取抽查方式，查核比率僅5％，並非每位民代所申報的財產都進行實質查核，以去年為例法定期間受理的申報數逾 1 萬多件，而當年查核(調查)案件總數為442件， 其中立法委員僅有38件、直轄市議員31件、縣市議員23件，對照總席次而言，立委有將近67％、直轄市議員92％、縣市議員86％的財產申報，未進行實質查核。

公督盟理事長吳鯤魯痛批，一年一萬多件財產申報，僅少部分有查核，這是什麼陽光法案，建議要求財產申報應全面查核。此外，2018年地方選舉後，選出的22位議長，其中有14位曾涉案，比例高達63％，當中以涉賄選案最多，但現行《公職人員財產申報法》僅規定部會首長、立委、縣市長需上網公告財產資料，獨漏地方議會正副議長，呼籲應盡速修法，比照立委及首長須把財產資料上網公告。

時代力量立委王婉諭表示，時力在去年提出《公職人員財產申報法》修法草案，法務部認為現行機制即可查閱，導致至今仍難以推動修法，無法看到落實陽光法案的可能性，呼籲朝野政黨支持修法。

民眾黨立委張其祿也說，財產申報每年查核率僅5％，有夠離譜，這是非常消極的做法，徒具形式效果，根本沒實質作用，且查核技巧粗糙，像是僅查核申報當時帳戶內金額，申報前後金額變動完全不管，這是法治面的漏洞，因而導致執法端沒實質成果。

(中時 )