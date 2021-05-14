主導蔡政府潛艦國造的參謀總長黃曙光將於6月屆退。如今，傳出為避免該政策因黃曙光退伍而卡關，民進黨立委提出「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，在今天完成一讀，內容明訂「參謀總長服現役最大年齡得由總統核定延長」，一度被視為「黃曙光條款」。但有綠委私下表示，該草案若過關，日出條款將定訂在7月1日，屆時黃曙光已退伍，恐仍無法適用。

目前屆齡64歲的黃曙光，已達上將服役最大年限，預定今年7月1日退役。然而，蔡政府在今年2月所進行的國安團隊人事調動中，由邱國正接任國防部長、嚴德發轉任國安會諮詢委員，原先被視為部長人選之一的黃曙光則未有變動。

由於黃曙光是主導蔡政府潛艦國造計畫的幕後推手，在與國防部長職務擦身而過後，若在7月屆退，勢必牽動潛艦國造團隊動向，讓府內高層必須為此狀況作出特別因應。

隸屬英派的民進黨立委羅致政提出「陸海空軍軍官士官服役條例」第六條、第六十一條條文修正草案，將原訂上將最大年齡64歲的條文，額外增訂「參謀總長服現役最大年齡，得由總統核定延長之，惟以一年為限」。

該草案原先並未被排入今天立法院院會的報告事項（亦即一讀會），今天上午臨時以增列方式列入議程，並順利完成一讀，確定送交外交國防委員會進行實質審查。更特別的是，民進黨立院黨團為慎重其事，還主動對此草案提出復議，再以表決方式否決復議，目的就是要避免其他黨團提出復議，造成意外打亂修法時程。

提案的羅致政指出，根據調查，現行「陸海空軍軍官士官服役條例」在民國102年施行後，經歷7任參謀總長，就任時平均年齡已逾62.5歲，除了前參謀總長沈一鳴上將因公殉職外，其餘皆是屆齡退伍，任期最短的甚至只有5個月，平均在任期間約也僅14個月。

羅致政強調，參謀總長承國防部長命令負責軍令事項指揮軍隊，責任重大且養成不易，更替若過於頻繁，確實有礙國防政策，不利重大政務及「軍事整備」的延續，因此才提出修法放寬服役年限。

由於黃曙光退伍在即，綠營在此時機提出「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，是否為「黃曙光條款」？有綠委私下表示，該草案若三讀通過，日出時間預計將訂在7月1日，屆時黃曙光已退役，因此下任參謀總長可能才是首位適用延役者。

(中時 )