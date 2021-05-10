上洋(6728)4月營收為新台幣2.18億元，相較去年同期成長59.69%；今年第1季合併營收為新台幣3.93億元，較去年同期成長52.60%；EPS為1.52元，較去年同期0.05元顯著成長。

上洋表示，以往空調產品在5、6月起方才進入購買旺季，但今年提早自3月開始反應買氣，帶動後當月銷售更為暢旺，營收持續上揚。第二季起上洋將強化與日本三菱重工合作，推出代理新品搶市，進一步提升營運動能。

受到原物料及運費調升影響，市場傳聞部分家電業者計畫於第二季陸續針對上架新品調漲售價10%~15%，使得各家電、通路業者擔心影響買氣，但上洋表示，目前在空調新品部分，並無調漲計畫，請消費者不用擔心。

空調部分，上洋表示由於今年房市熱度不減連帶空調需求持續熱絡，加上近年用心經營三菱重工空調品牌深受各界青睞，因此自年初至今各系列機種持續熱銷，以往是5月才進入銷售旺季，今年3月就提前熱銷，拉抬之後也出現月月出貨暢旺的榮景。

由於在台品牌紮根確實，並使得銷售屢創佳績，上洋再次獲得日本三菱重工原廠肯定，近日獲頒《2020三菱重工空調優良代理商獎》。上洋表示，由於公司在業務銷售以及維修服務團隊表現相當優異，贏得日本三菱重工總部對於上洋的高度肯定，而這將來也可望有助未來引進更多元商品，滿足台灣市場多方需求。

(時報資訊)