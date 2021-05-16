新北市府公務人員 明採彈性上下午班 17:092021/05/16 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市府公務人員 明採彈性上下午班。（新北市新聞局提供／葉德正新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙北疫情不斷擴大，新北市長侯友宜16日表示，市府明天將啟動彈性上班，分上午7時至10時與下午4時至晚間7時2時段，也有部分資訊科技人員可在家上班，盼民間企業也能比照辦理。 侯友宜說，目前是市府先啟動，除了資訊科技人員可以在家上班，有府外單位也可以透過視訊、文書作業，也有部分機關已經評估異地辦公，明天都會開始上路。 心存僥倖營業 高雄警方函送10業者 陳時中：連續14天破百例就封城 (中時 ) #侯友宜 #啟動 #新北 #資訊科技 #上下班 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙北公務員彈性上班時間7點半至10點 15:302021/05/16 生活 雙北提升三級警戒 人事行政總處：該區公務員調整彈性上班 15:492021/05/16 政治 板橋單日增32例確診 新北聯醫明起設篩檢站 14:592021/05/16 生活 民眾湧超市搶買物資 藍委曝北北基宜桃物流庫存量 07:312021/05/16 政治 獅團父女謊話連篇 害3醫護遭隔離 04:102021/05/16 焦點要聞 衝擊擴大 中南部大學遠距教學 04:102021/05/16 焦點要聞 南投大水窟山森林火災竄火光冒濃煙 發動空援緊急搶救 15:272021/05/16 社會 路上還是有人不戴口罩 鄉民女神潔哥怒提一政策網讚爆 08:212021/05/16 娛樂 基市府團隊142人居外縣市 林右昌：鼓勵輪休、彈性上班 12:242021/05/16 生活 繃緊神經 彰投縣府防疫升級 04:102021/05/16 地方新聞 國壽新竹以上業務員即日不進職場 改線上服務 13:342021/05/16 財經 生活熱門新聞 太毒了！彰化縣單日確診再爆增9例 累計已15例 - 生活 好市多塞爆唯獨這分店沒人去 2歲兒也傻眼：媽媽 人呢？ - 生活 台灣人嚇到了！北車、北捷空蕩蕩 西門町變空城 - 生活 台中增1本土 確診者連6天吃永和豆漿 感染源不明 - 生活 這周2波梅雨來襲 颱風恐生成 路徑曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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