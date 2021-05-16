雙北疫情不斷擴大，新北市長侯友宜16日表示，市府明天將啟動彈性上班，分上午7時至10時與下午4時至晚間7時2時段，也有部分資訊科技人員可在家上班，盼民間企業也能比照辦理。

侯友宜說，目前是市府先啟動，除了資訊科技人員可以在家上班，有府外單位也可以透過視訊、文書作業，也有部分機關已經評估異地辦公，明天都會開始上路。

(中時 )