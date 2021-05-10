住房回溫，晶華酒店4月營收4.71億元，比去年同期增加76.26％，主要係去年同期正值新冠肺炎疫情初期，指揮中心宣導民眾保持社交距離以降低感染風險，導致民眾減少外出消費，今年業績已恢復平穩，尤其是台北晶華酒店和太魯閣晶英酒店收入仍持續成長，累計1-4月合併收入20.2億元，比去年同期增加 23.75％。

積極衝刺營收，5月母親節檔期過後，台北晶華也積極掌握即將來臨的端午商機。除了推出多款曾榮獲媒體評比大獎、送禮自用兩相宜的粽香禮盒。

針對端午連假檔期，晶華亦規劃了廣受親子客層喜愛的初夏郵輪式度假航程住房專案，邀請七度鍍金的金鐘主持人黃子佼說唱那段黃金歲月，搭配五星主廚特製經典西式饗宴，復刻一場華語輝煌年代的華麗演出。期望以豐富多元的過節選擇，滿足闔家歡度佳節的需求，並增添集團營運動能。

針對近日確診案例增加，晶華集團已超前佈署，在今年初即啟動更加嚴密的防疫措施，針對客房和公共區域的消毒熱點加強清潔，除了全面實施消費「實聯制」，添購美國軍用等級的測溫儀，台北晶華酒店還設置有全台飯店內最具規模的「食安實驗室」，經層層把關後美食才能上桌，確保民眾食的安全與住的安心。

(中時 )