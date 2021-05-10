近日中通快遞「寵物盲盒」寄送活物事件引發熱議，不少大陸網友全面抵制的同時，讓這把火轉向盲盒經濟，除導致盲盒產業「涉賭」等問題再次引發各方聲討，盲盒經濟的代表企業、有「00後茅台」之稱的泡泡瑪特也不好過。面對經營表現、調漲售價飽受批評，在港股價出現一波重挫，市值短短3個月內暴跌超過700億港元。

鯨平台智庫專家、百聯資訊＆鴻門投資創始人莊帥表示，從中國消協對盲盒的警告與政策導向上，都對盲盒經濟有所不利。再看到人民網、新華社、央視等3大央媒的態度，對近期盲盒的報導基本以負面為主，比如對文具盲盒，寵物盲盒的批判。所以輿論導向對盲盒經濟同樣是不友善的。

事實上，與「盲盒＋」經濟同樣備受關注的，還有大陸盲盒代表企業的泡泡瑪特漲價事件。根據藍鯨財經報導，泡泡瑪特4月推出的多款新品盲盒價格均有所上漲，目前售價已至單個69元人民幣。

大陸網友也對漲價並不買單，認為為泡泡瑪特品控弱、毛利高，成本增加並不足以成為充分的漲價理由。

(旺報 )